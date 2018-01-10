Limasol Bankası’ndan 2018’e coşkulu karşılama

Başarıyla tamamlanan yılın yorgunluğunun atıldığı etkinlikte, Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, üst düzey yöneticiler ve Limasol Grup Ailesi bir aradaydı

Limasol Bankası yeni yılı Girne Acapulco Resort Otel’de düzenlenen görkemli bir baloyla karşıladı.

Başarıyla tamamlanan yılın yorgunluğunun atıldığı etkinlikte, Limasol Bankası Yönetim kurulu Başkanı, üyeleri, üst düzey yöneticiler ve Limasol Grup Ailesi bir aradaydı.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler tarafından karşılanan Limasol grup ailesi, kırmızı halıda anı fotoğrafı çektirerek geceyi ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler. Gece, Genel Müdür İlkin Yoğurtçuoğlu’nun yılın değerlendirmesini içeren konuşması ile başladı. Yoğurtçuoğlu konuşmasında şunları söyledi: “2017 yılının Bankamızın hedeflenenin üzerinde başarı ile tamamladığı bir yıl olduğunu sevinerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu başarı Yönetim Kurulumuzun, icra ekibimizin, birim ve şubelerdeki tüm arkadaşlarımız ve bizlere herzaman güvenen saygıdeğer müşterilerimizin ortak başarısıdır. Bu güzel başarı için teşekkürlerimi sunarken, yeni yılda tüm güzelliklerin sizinle olmasını ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi dilerim”.

Etkinlik, 2017 yılında bankanın gerçekleştirdiği etkinliklerin özetini içeren ‘Dolu Dolu 2017 Videosu’ barkovizyon gösterisi ile devam etti. Video ardından söz alan Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler bir yılı daha hedefleri aşarak başarıyla tamamlayan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 15 yılı aşkın süredir bankaya emek veren personele plaket takdim edildi. Yılın şanslılarının belirlendiği personel hediye çekilişi ile devam eden gecede Ayşegül Zaim ve orkestrası eğlenceye renk kattı.Lha