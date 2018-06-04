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Lefkoşa’ya bir eğlence durağı daha

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Tanzimat Sokak’ta geçtiğimiz Cuma akşamı açılan Delfino Cafe&Bar haftanın 3 gecesi canlı müzik eşliğinde eğlence severlere hizmet verecek

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Lefkoşa’ya bir eğlence durağı daha
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Lefkoşa Tanzimat Sokak‘ta yeni bir eğlence mekanı daha hizmete açıldı.

 

Geçtiğimiz Cuma akşamı hizmete açılan Delfino Cafe&Bar haftanın 3 gecesi canlı müzik eşliğinde eğlence severlere hizmet verecek.

 

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik yapılacak olan mekanın açılışı İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptı.

Davetlilere hitaben Yağcıoğlu’nun yaptığı konuşmada mekanın hayırlı uğurlu olmasını diledi ve mekan sahiplerinin çevrelerine saçtıkları pozitif enerjiden dolayı tebrik etti.

Mekanı dolduran kişilerin yüzünde bunu görebildiğini belirten Yağcıoğlu, mekan sahiplerinin böyle ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde cesaretlerinden dolayı kutladı.

Mekan sahipleri Tijen ile Aygün Önel’in kızları Laçin ve Yarin’de açılış sırasında kurdelayı tuttular. Açılışta sahne alan Grup Roketler -2  ise seslendirdikleri parçalarla konuklara muhteşem bir gece sundular.

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