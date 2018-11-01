Lefkoşa’da Göksel ve Kıraç rüzgarı

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 10.yıl dönümüne özel etkinliğinde iki gece üst üste sahne alan Göksel ve Kıraç konukları mest etti

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk pop müziğinin etkileyici kadın seslerinden olan Göksel ve Türk rock müziğinin önemli müzisyen ve yorumcularından Kıraç, geçtiğimiz hafta sonu iki gece de sahne aldıkları Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 10.yıl dönümüne özel etkinliğinde unutulmaz saatler yaşattılar.

Kıraç ve Göksel şarkıları, sahne performansları ve yaşattıkları muhteşem müzik ziyafeti ile hayranlarını mest ettiler.

Göksel muhteşem sesi, neşeli tavırları ve dans şovu ile izleyenlerin gönlüne taht kurarken, Kıraç enerjisi ve güçlü sesi ile bol bol alkış topladı.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla Merit Lefkoşa Hotel&Casino 10.yıl dönümünde de Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.