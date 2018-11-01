banner107
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
79 0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
34 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
94 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
50 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
28 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
31 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
123 0
Puan kaçar
Puan kaçar
192 0
banner82
banner147

Lefkoşa’da Göksel ve Kıraç rüzgarı

banner27

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 10.yıl dönümüne özel etkinliğinde iki gece üst üste sahne alan Göksel ve Kıraç konukları mest etti

Lefkoşa’da Göksel ve Kıraç rüzgarı
banner192

 

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk pop müziğinin etkileyici kadın seslerinden olan Göksel ve Türk rock müziğinin önemli müzisyen ve yorumcularından Kıraç, geçtiğimiz hafta sonu iki gece de sahne aldıkları Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 10.yıl dönümüne özel etkinliğinde unutulmaz saatler yaşattılar.

Kıraç ve Göksel şarkıları, sahne performansları ve yaşattıkları muhteşem müzik ziyafeti ile hayranlarını mest ettiler.

Göksel muhteşem sesi, neşeli tavırları ve dans şovu ile izleyenlerin gönlüne taht kurarken, Kıraç enerjisi ve güçlü sesi ile bol bol alkış topladı.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla Merit Lefkoşa Hotel&Casino 10.yıl dönümünde de Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.