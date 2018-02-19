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Lefkoşa’da Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti

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Merit Lefkoşa Hotel&Casino bu kez Cengiz Kurtoğlu’nu ağırladı. Birbirinden özel romantik şarkılarını kendini dinlemeye gelen konuklara söyleyen Kurtoğlu, gönüllere bir kez daha taht kurdu

Lefkoşa’da Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti
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Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu 16 Şubat Cuma ve 17 Şubat Cumartesi gecesiMerit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde bir kez daha devleşti ve misafirlere muhtesem iki gece yaşattı.

Performansı ile dikkat çeken sanatçı, sahnesiyle izleyenlere müzik ziyafeti verdi. Sanatçı güçlü sesi ile bol bol alkış topladı. Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Cengiz Kurtoğlu  seslendirdiği  ‘Duyanlara, Duymayanlara,Yorgun Yıllarım, Hain Geceler, Duvardaki Resmin, Gece Olunca’ gibi şarkılarla gönüllere bir kez daha taht kurdu.

Sanatçı, salon içerisindeki tüm masaları dolaşarak sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla  Merit Lefkoşa Hotel & Casino bir kez daha Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.

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