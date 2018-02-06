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Lawrence ışıl ışıldı

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Lawrence ışıl ışıldı
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Grammy ödül töreninden sonraki partiye katılan 27 yaşındaki Model Iskra Lawrence giydiği pırıltılı kıyafetle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Ancak, Lawrence'ın cesur kıyafeti ağır bir eleştiri bombardımanına tutuldu. Model, vücut hatlarına uygun olmayan kıyafet seçtiği iddiasıyla eleştirildi. Birçok kişi Lawrence'ın bu kıyafet içinde kilolarına kilo kattığını ileri sürdü.

Bir dönem kiloları yüzünden kapısını çaldığı bütün moda ajanslarından geri çevrilen Lawrence daha sonra Instagram sayesinde adını duyurdu. Hem bu paylaşımları hem de o süreçte giderek sesini yükselten büyük beden modeller devrinin de etkisiyle hep hayalini kurduğu moda sektörüne adım attı

Model Iskra 1.75 cm boyunda ve 87 kilo.

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