banner107
banner69
Yenilenen Duster yollarda
Yenilenen Duster yollarda
10 0
6 0
 
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
23 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
139 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
23 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
48 0
banner108

Lapta’da eğlencenin adresi Alaçatı

banner27

Lapta’daki eğlence mekanlarından Alaçatı Restaurant yeni konseptiyle Cuma ve Cumartesi gecesi sahne alan Ümran ve Kani gümbür gümbür bir eğlenceye imza attılar

banner109
Lapta’da eğlencenin adresi Alaçatı
banner87

 

Lapta bölgesinin eğlence mekânlarından Rose Garden's Holiday Village bünyesinde bulunan, Alaçatı Restaurant yeni konseptiyle  Cuma ve Cumartesi  gecesi sahne alan Ümran konuklarına seslendirdiği parçalarla eğlenceli saatler yaşattı.

Kani’nin hareketli parçaları ise konukları pistten indirmezken Alaçatı Restaurant’ın ferah mekânında eğlencenin tadına varan konuklar geç vakitlere kadar eğlendiler.

Gecede başarılı ve kıvrak danslarıyla göz dolduran dansöz Shanel de sahne alarak coşkunun daha çok artmasını sağladı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.