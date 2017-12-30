Lapta’da eğlencenin adresi Alaçatı

Lapta’daki eğlence mekanlarından Alaçatı Restaurant yeni konseptiyle Cuma ve Cumartesi gecesi sahne alan Ümran ve Kani gümbür gümbür bir eğlenceye imza attılar

Lapta bölgesinin eğlence mekânlarından Rose Garden's Holiday Village bünyesinde bulunan, Alaçatı Restaurant yeni konseptiyle Cuma ve Cumartesi gecesi sahne alan Ümran konuklarına seslendirdiği parçalarla eğlenceli saatler yaşattı. Kani’nin hareketli parçaları ise konukları pistten indirmezken Alaçatı Restaurant’ın ferah mekânında eğlencenin tadına varan konuklar geç vakitlere kadar eğlendiler. Gecede başarılı ve kıvrak danslarıyla göz dolduran dansöz Shanel de sahne alarak coşkunun daha çok artmasını sağladı.