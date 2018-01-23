Kurtalan Ekspres’le nostaljik yolculuk

Barfly Bar’da sahne alan Kurtalan Ekspres grubu, yeni solistleri Yusuf Uğurer ve Arda Gündüz’ün seslendirdiği Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarıyla konuklara nostaljik bir yolculuk yaşattı

Lefkoşa’nın gözde barlarından biri olan Barfly, Kurtalan Ekspres’i konuk etti. Barfly’ı dolduran müzikseverler yaklaşık üç saat süren konserde güzel bir gece yaşadı.

Yeni solistleri Yusuf Uğurer ile programına başlayan Kurtalan Ekspres, Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını ardı ardına sıralarken salonu dolduran kalabalığın şarkılarda gruba hep bir ağızdan eşlik etmesi coşku adeta tavan yaptı.

Uğurer sonrası sahneye davet edilen Arda Gündüz coşkuyu daha da artırdı. Kurtalan Ekspres eşliğinde, Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları seslendiren Arda Gündüz büyük alkış aldı.

Muhteşem konser sabahın erken saatlerine kadar devam etti.