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Korhan’la vur patlasın çal oynasın

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Misty Bar’da sahneye çıkan sevilen sanatçı Korhan, birbirinden hareketli parçalar seslendirerek adeta vur patlasın çal oynasın tarzı eğlence yaşatıyor

Korhan’la vur patlasın çal oynasın
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 Kıbrıs gecelerinin sevilen isimlerinden Korhan, Cumartesi geceleri The Arkın Colony Hotel’in üst katında yer alan Misty Bar’da konukları eğlendirmeye devam ediyor.

Korhan’ın parçalarıyla coşan konuklar adeta vur patlasın çal oynasın tarzı bir eğlence yaşıyor.

Üç saat sahnede kalan başarılı sanatçı Korhan performansı ile konuklardan yine tam not aldı.

Gecede ayrıca doğum günü kutlaması ve bekarlığa veda partisi de yapılırken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

Geceye katılan bayan konukların şıklıkları ise gözlerden kaçmadı.

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