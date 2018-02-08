Korhan’la oynamayan kalmadı

Misty Bar’da hayranlarının karşısına çıkan Korhan, hareketli sahnesiyle yine herkesi coşturdu

Kıbrıs eğlence gecelerinin sevilen isimlerinden Korhan, geçtiğimiz cumartesi akşamı Girne’deki Colony Hotel’in üst kısmındaki Misty Bar’da hayranlarının karşısına çıktı.

Korhan’ın her zaman hareketli olan sahnesi yine herkesi coşturdu. Davul şovla konukların keyfine keyif katılan gecede, peçeteler mendil olarak kullanıldı ve halaylar çekildi.

Kıbrıslı grubuyla sahne alan Korhan, gecede son günlerin sevilen eserlerine geniş olarak yer verdi. Sanatçı, bitmek bilmeyen enerjisiyle konuklardan tam puan aldı. Korhan duygusal parçalarla da gecenin finalini yaptı.

Korhan’ı hayranlıkla dinleyenler arasında eşi Zühal Topal da vardı.

Bu Cumartesi gecesi ise Kıbrıs yerinde oturamayacak, Türkiye’ye perküsyonu sevdiren Gencer Savaş’la birlikte müthiş bir şov Misty Bar’da konukları bekliyor.