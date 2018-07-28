Korhan’la eğlenceli geceler

Colony Hotel sahnesinde konuklarla buluşan Korhan, birbirinden hareketli şarkılarla konuklarını coşturmayı başardı

The Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, konuklara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta sonu Colony Hotel sahnesinde konuklarla buluşan Korhan, şarkılarla hayranlarını eğlendirirken, kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Birbirinden eğlenceli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Bu arada gecede birçok konuk için doğum günü kutlaması yapılırken, Arkın Group direktörü Erbil Arkın için de sürpriz doğum günü partisi gerçekleşti.

Arkın’ı bu özel gününde ailesi ve çalışanları yalnız bırakmadı.