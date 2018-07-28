banner107
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
8 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
96 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
41 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
41 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
26 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
338 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
65 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
36 0
banner82
banner147

Korhan’la eğlenceli geceler

banner27

Colony Hotel sahnesinde konuklarla buluşan Korhan, birbirinden hareketli şarkılarla konuklarını coşturmayı başardı

Korhan’la eğlenceli geceler
banner137

 

 

The Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, konuklara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta sonu Colony Hotel sahnesinde konuklarla buluşan Korhan, şarkılarla hayranlarını eğlendirirken, kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Birbirinden eğlenceli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Bu arada gecede birçok konuk için doğum günü kutlaması yapılırken, Arkın Group direktörü Erbil Arkın için de sürpriz doğum günü partisi gerçekleşti.

Arkın’ı bu özel gününde ailesi ve çalışanları yalnız bırakmadı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.