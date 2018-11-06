Korhan’la eğlence bir başka

The Arkın Colony Otel’in daimi sanatçısı Korhan, geçtiğimiz hafta sonu yine konukları coşturmayı başardı

Girne’de bulunan The Arkın Colony Otel’de uzun süredir sahne alan Korhan, söylediği şarkılarla eğlendiriyor, samimi sohbeti ve esprileriyle de herkesi güldürüyor.

Kıbrıslı grubu ile birlikte sahne performansı her zaman takdir edilen Korhan, repertuarına yabancı şarkılar da kattı.

Vokalisti Nejla Aykılıç ile birlikte düet yapan Korhan, gelen konuklardan tam not almasını bilirken ikilinin performansı beğeni kazandı.

Gecede sürpriz doğum günleri de kutlanırken, Korhan’ın hareketli parçalarıyla konuklar gece boyunca sahneyi boş bırakmadılar.