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Korhan’la coşkulu gece

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Colony Hotel'deki Misty Bar’da sahne alan Korhan, oldukça hareketli parçalarıyla konukları yerlerinde oturtmayarak coşkulu bir gece yaşattı

Korhan’la coşkulu gece

Girne’de bulunan Colony Hotel'in üst kısmındaki Misty Bar’da sahne alan Korhan, cumartesi akşamı gelen konuklara sunduğu müzik ziyafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Korhan’ın her zaman hareketli olan sahnesi yine herkesi coşturdu. Davul şovla konukların keyfine keyif katılan gecede, peçeteler mendil olarak kullanıldı ve halaylar çekildi.

Kıbrıslı grubuyla sahne alan Korhan, gecede son günlerin sevilen eserlerine geniş olarak yer verdi. Sanatçı, bitmek bilmeyen enerjisiyle konuklardan tam puan aldı.

İlk olarak hareketli şarkılara geniş olarak yer veren sanatçı, duygusal parçalarla da gecenin finalini yaptı.

Bu arada gecede birçok kişiye doğum günü sürprizleri yapılarak pastalar kesilirken, coşkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldular.

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