banner107
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
3 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
88 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
135 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
25 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
165 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
64 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
71 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
249 0
banner82
banner147

Korhan, sahnede eşiyle düet yaptı

banner27

Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan’ın, eşi Zuhal Topal’la birlikte söylediği şarkılar, büyük beğeni topladı

Korhan, sahnede eşiyle düet yaptı
banner137

The Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, konuklara coşkulu geceler yaşatmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen eğlencede, Korhan’ın eşi Zühal Topal da onu dinleyenler arasındaydı.

İkilinin düeti ise gecenin en çok sürprizi oldu.

Şarkılarla hayranlarını her zaman eğlendiren Korhan, kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı. Konukların hareketli şarkılarla birlikte göbek attığı gecede eğlence tavan yaptı.

Birbirinden hareketli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kalarak bol bol alkış aldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.