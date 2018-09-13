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Korhan, hem oynadı hem oynattı

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The Arkın Colony Hotel’deki Misty Bar’da sahne alan Korhan, söylediği şarkılar ve sıcakkanlılığıyla, konuklarının gönlünde taht kuruyor

Korhan, hem oynadı hem oynattı
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Girne’de The Arkın Colony Hotel’deki Misty Bar’da sahne alan Korhan, söylediği şarkılar ve sıcakkanlılığıyla konuklara unutulmaz geceler yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu da hayranlarına eşsiz bir gece sunan Korhan, konukların istek şarkılarına da geniş olarak yer verdi.
Birbirinden eğlenceli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Adet vur patlasın çal oynasın tarzı eğlenceyle Korhan, hem oynadı hem de oynattı.

Mekanda birçok doğum günü kutlaması ve bekarlığa veda partisi de vardı.

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