Korhan Girne’yi sallıyor

Sevilen sanatçı Korhan sahne aldığı Colony Hotel’de, adeta Girne’yi sallıyor. Korhan’ın parçalarıyla coşan konuklar yerlerinde bir an olsun oturmuyor

Girne’de The Arkın Colony Hotel’deki Misty Bar’da sahne alan sevilen sanatçı Korhan, söylediği parçalar ve sıcakkanlılığıyla konuklara unutulmaz geceler yaşatmaya devam ediyor.

Gecede söylediği şarkılarla hayranlarına eşsiz bir gece sunan Korhan, kendisini izlemeye gelen konukların isteklerine de geniş olarak yer verdi.

Birbirinden eğlenceli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Gecede ise Aycan’nın bekarlığa veda partisi de yapılırken, Aycan ve arkadaşları Korhan’ın parçalarıyla coşkulu bir gece yaşadılar.