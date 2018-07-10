Koray Avcı’dan müzik ziyafeti

Merit Crystal Cove Hotel’de sahneye çıkan Koray Avcı, repertuarında Barış Manço, Zülfü Livaneli, Müslüm Gürses ve Selda Bağcan’dan şarkılar seslendirerek konuklara müzik ziyafeti çekti

Merit Crystal Cove Hotel’de hayranlarının karşısına çıkan Koray Avcı, şarkıları ve şiirleri ile kendisini dinlemeye gelen hayranına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Otelde özel olarak kurulan sahnede yaklaşık bin hayranını ağırlayan Koray Avcı, “takım elbisem” dediği siyah tshirt ve şalvarı ile sahneye çıktı.

“İyi tatiller ve iyi seyirler diliyorum. Hadi bana eşlik edin. Şarkılar beraber söylendikçe güzeldir' diyerek konuklarını selamladı. Barış Manço, Zülfü Livaneli, Müslüm Gürses ve Selda Bağcan’dan şarkılar seslendiren Koray Avcı’ya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonrasında orkestrasını sahneye davet ederek tanıtan Koray Avcı, “Aile olmak zor, işte benim ailem” diyerek konserini sonlandırdı.