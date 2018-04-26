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Koray Avcı ile coşkulu gece

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Sevilen sanatçı Koray Avcı, sahne aldığı Vuni Palace Hotel’de birbirinden hareketli parçalarla yerinde bir an olsun durmayarak hem coştu hem de coşturdu

Koray Avcı ile coşkulu gece
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Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Koray Avcı, 23 Nisan kutlamaları sebebiyle Vuni Palace Hotel’de sahne aldı. Kendine ait birbirinden özel parçaları seslendiren ve performansıyla beğeni kazanan sanatçıya konuklar sevilen şarkılarda eşlik etti.

“Yanımda Sen Olmayınca”, “Yakarım Geceleri”, “Hoş geldin”, “Unutamam Seni” gibi iz bırakan şarkıları sayesinde Viva Casino’nun konuklarını mest eden Koray Avcı gece boyunca hem oynadı hem de oynattı.

Konserinin bir kısmında başarılı sanatçı sahnelere sığamayıp konuklar arasına karıştı ve göbek atarak keyifli dakikalar yanşamasını sağladı.

Konseri boyunca adeta çocuklar gibi şen olan Koray Avcı kendisini dinlemeye gelen konuklara da aynı coşkuyu aşılamasını bildi.

Gece boyunca yerlerinde duramayan konuklar gönüllerince eğlenerek güzel bir gece yaşadı.

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