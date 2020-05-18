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KKTC'nin DSÖ üyeliğine ünlülerden destek yağdı

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KKTC'nin DSÖ üyeliğine ünlülerden destek yağdı

Pandemi salgın sürecini başarıyla sürdüren Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliğine Türkiye’nin ünlü sanatçılarından destek yağdı.

Hadise, Yeşim Salkım, Gülşen gibi birçok ünlü twitter hesaplarından Kıbrıslı Türklere destek verdi.

KKTC'nin DSÖ'ye ortak üyeliği için kampanya başlatan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler "Bugün küresel olarak insanlık bir salgınla karşı karşıya ve Kıbrıslı Türkler de bu Corona karşısında ciddi bir sınav veriyor. Böylesi ciddi ve ölümcül bir salgın sırasında bile Kıbrıslı Türkleri yok sayan bir uluslararası sisteme tepki vermek istiyoruz" dedi. 

Türkiye ve DSÖ'ye çağrıda bulunan Hasgüler "Öneri olarak da Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasında yer alan ortak üye olma statüsüne BM üyesi bir ülke olan, öneri yapma hakkı bulunan ve uluslararası alanda etki kurma kapasitesi geniş olan kardeş Türkiye’nin bu en temel yaşam ve sağlık hakkının Kıbrıslı Türklere verilmesi hususunda girişim yapmasını istiyoruz." şeklinde konuştu. 

Kampanyaya imza vererek destek olan Hadise, Gülşen, Yeşim Salkım gibi bir çok ünlü isim de twitterdan  yaptıkları paylaşımlarla herkesin kampanyaya destek olması konusunda çağrıda bulundu. Lha

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