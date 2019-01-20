Kim Kardashian kendi rujunu tanıttı

Kim Kardashian, kozmetik markasına ait yeni ürünleri kendi üzerinden tanıttı

Kim Kardashian daima nasıl dikkat çekeceğini biliyor. Kendi makyaj markası KKW’nin tanıtımı için Instagram sayfasından küvette çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, dudakları ve tırnaklarının uyumuyla dikkat çektiği fotoğrafıyla yeni çıkan ruj ve ojesnin tanıtımını yaptı.

Kardashian, kendi adına olan Instagram hesabından da aynı ruj ve oje ile olan bir başka fotoğrafını paylaştı.

Kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner’ın ardından 2017'de kozmetik sektörüne kendi markasıyla giren Kim Kardashian, KKW Beauty adını taşıyan markasıyla sadece internet üzerinden satış yapıyor.