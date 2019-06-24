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Kıbrıs geceleriyle eğlence bir başka

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Kıbrıs gecesinde sunulan Kıbrıs’a özgü yemekler, halk dansları gösterileri Arkın Palm Beach Hotel’e gelen yerli ve yabancı konuklara eğlenceli bir gece yaşattı

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Kıbrıs geceleriyle eğlence bir başka
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Gazimağusa körfezinin güzide otellerinden olan Arkın Palm Beach Hotel’de geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı düzenlenen Kıbrıs Gecesi oldukça keyifli saatlere sahne oldu.

Kültürel değerlerin ön planda olduğu gecede Kıbrıs’a özgü yemekler, halk dansları gösterileri Arkın Palm Beach Hotel’e gelen yerli ve yabancı konuklara güzel bir gece yaşattı.

Ayrıca hotelin değişilmez sanatçılarından olan  canlı müzikte Özlem Karayel ve orkestrası ile dansöz Alisiya eşliğinde konuklar eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

 

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