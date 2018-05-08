Keyifli bir gün yaşandı

Kıbrıs Montessori Okulları’nın geleneksel “Aile Günü” etkinliği, Korineum Golf & Country Club’ta yapıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte, Montessori çocukları, öğretmenleri ve aileleri ile mutlu bir gün geçirdi

KKTC'de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları, geleneksel “Aile Günü” etkinliğinde önceki gün bir araya geldi.

Esentepe’de Korineum Golf & Country Club’ta, düzenlenen ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinliğe Kıbrıs Montessori Okulları Koordinatörü Başaran Düzgün ile Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de katıldı. Geleneksel “Aile Günü” etkinliği sabah doğa yürüyüşü ile başladı.

BRUNCH KEYFİ YAPTILAR

Kıbrıs Montessori Okulları geleneksel “Aile Günü” etkinliği kapsamında, 1 saatlik doğa yürüyüşünün ardından etkinliğe katılan Lefkoşa, Girne ve ODTÜ Montessori Okulları öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri brunchta yeniden bir araya geldi. Montessori çocukları ve aileleri, brunch keyfinin ardından sahaya indi, aileleri ile birlikte golf sporunu deneyimledi.

BURÇE ÖĞRETMEN ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Girne Montessori Okulu öğretmenlerinden Burçe Güliçli, yeni yaşına Montessori ailesi ile birlikte girdi. Kıbrıs Montessori Okulları geleneksel “Aile Günü” etkinliğinde meslektaşları ve çok sevdiği öğrencileri ile bir arada olmanın keyfini yaşayan Burçe öğretmen sürpriz doğum günü kutlaması ile keyfine keyif kattı.

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün, Montessori eğitiminde ailelerin çocukları ile birlikte etkinliklere katılmasının esas olduğuna vurgu yaparak, eğitimin çocuklar ve ailelerin dahil olduğu bir bütün olduğunu söyledi. Düzgün, Kıbrıs Montessori Okulları’nın da bu kapsamda her yıl çocuklar ve ailelerin dahil olduğu birçok etkinlik düzenlediğini kaydederek ailelerin düzenlenen etkinliklere katılımlarının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın geleneksel “Aile Günü” etkinliğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Hatice Düzgün, katılımlarından dolayı ailelere bir kez daha teşekkür etti.