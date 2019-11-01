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Keyf-i Sefa'da cumhuriyet coşkusu

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Keyf-i Sefa'da sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Atakan Akdaş, muhteşem bir gece yaşattı

Keyf-i Sefa'da cumhuriyet coşkusu
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Girne'nin en eski meyhanelerinden olan Keyf-i Sefa'da, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Atakan Akdaş'ın muhteşem konseriyle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet bayramına özel olarak en ince ayrıntıların düşünüldüğü gecede, tüm mekan Türkiye ve KKTC bayraklarıyla süslenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra, Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı özel bir menü konuklara sunuldu.

Keyf-i Sefa'nın işletmecisi Ceren Çaycılar yaptığı konuşmada, " Böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Aylar öncesinden hazırlıklarını yaptığımız bu özel geceye katılan tüm misafirlerimize Cumhuriyet coşkusunu bizlerle yaşadıkları için teşekkür ediyorum" dedi. 

 

Hüsnü Şenlendirici ise, "Keyifli bir ortamda, Cumhuriyet Bayramını sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Şenlendirici, gece boyunca, Atakan Akdaş ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve günümüzün sevilen şarkılarını yorumlayarak dinleyenleri mest etti.

Girne Karaoğlanoğlu'nda hizmet veren Keyf-i Sefa Meyhanesi, her gece fasıl eşliğinde, eşsiz lezzetlerle ve keyifli bir meyhane ortamında hizmet veriyor. 

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