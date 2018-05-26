Kenan Doğulu, Lefke’yi salladı

Türkiye’nin başarılı pop sanatçılarından Kenan Doğulu, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda LAÜ’lülere unutulmaz bir konser verdi

Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından Kenan Doğulu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin organize ettiği dev konser kapsamında Lefke’de sevenleri ile buluştu. KKTC’de ilk kez halka açık, açık hava konserini LAÜ organizasyonunda önceki gece gerçekleştiren sanatçı, hayranları ile Lefke’de bir araya geldi.

Müthiş enerjisi ve repertuarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, kendisine özel olarak hazırlanan ışık ve ses sisteminin yer aldığı dev sahnede hayranları için şarkılarını seslendirdi.

Büyük ve coşkulu bir hayran kitlesi ile karşılaşan Kenan Doğulu,binlerce kişinin katıldığı ve dinleyenlerin kendini zaman zaman coşkulu, eğlenceli, zaman zaman da romantik, duygusal anların içinde bulduğu konserde Doğulu,müthiş enerjisi ile öğrencileri sahneye alarak müzik ve dans performansı eşliğinde samimi bir sinerji yarattı.