banner107
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
20 0
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
147 0
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
90 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
119 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
110 0
59 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
185 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
891 0
banner82
banner147

Kenan Doğulu, Lefke’yi salladı

banner27

Türkiye’nin başarılı pop sanatçılarından Kenan Doğulu, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda LAÜ’lülere unutulmaz bir konser verdi

Kenan Doğulu, Lefke’yi salladı
banner137

Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından Kenan Doğulu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin organize ettiği dev konser kapsamında Lefke’de sevenleri ile buluştu. KKTC’de ilk kez halka açık, açık hava konserini LAÜ organizasyonunda önceki gece gerçekleştiren sanatçı, hayranları ile Lefke’de bir araya geldi.

Müthiş enerjisi ve repertuarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, kendisine özel olarak hazırlanan ışık ve ses sisteminin yer aldığı dev sahnede hayranları için şarkılarını seslendirdi.

Büyük ve coşkulu bir hayran kitlesi ile karşılaşan Kenan Doğulu,binlerce kişinin katıldığı ve dinleyenlerin kendini zaman zaman coşkulu, eğlenceli, zaman zaman da romantik, duygusal anların içinde bulduğu konserde Doğulu,müthiş enerjisi ile öğrencileri sahneye alarak müzik ve dans performansı eşliğinde samimi bir sinerji yarattı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.