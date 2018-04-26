Karaokeli geceler

Kıbrıs’ın yeni alışkanlığı Spoon Lounge’da her Çarşamba akşamı düzenlenen Karaoke Geceleri’nde katılımcıların belirlediği birinciler her Cuma farklı temayla Spoon Lounge’da sahne alan Levent Ünal ve orkestrası eşliğinde bir şarkı söylüyor.

Cafe, bar, restoran/nargile salonu konseptlerini mükemmel bir uyum içinde bir araya getiren Spoon Lounge’da, Karaoke Geceleri her Çarşamba 21.30’da gerçekleşiyor. Karaoke gecelerine katılanlar, Spoon Lounge’un dünya ve Türk mutfağından farklı lezzetlerini tatmanın yanı sıra, hem şarkı söylüyor, hem de gecenin birincisini belirliyor.

Her Cuma Levent Ünal ve Orkestrası’nın harika performanslarını sergilediği Akustik Geceler’de karaoke birincilerinin ve konuk sanatçıların sahne almasının dışında her hafta şair, yazar ve televizyon programcısı Dilek Orhan sevilen şiirlerinden iki tanesini orkestra eşliğinde okuyor.