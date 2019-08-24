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Karakum’a yeni güzellik salonu

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Anna Beauty Saloon, Karakum bölgesinde hizmete açıldı

Karakum’a yeni güzellik salonu
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Uzun yıllar Londra’da yaşamını sürdüren Anna Kowalska ve eşi Ezel Kaynak adaya dönerek uzun zamandır hayallerinde olan güzellik salonlarını Girne Karakum bölgesinde açarak hizmete sundu.

Açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün gerçekleştirdiği Anna Beauty Saloon için seçkin davetliler açılışa katıldı.

Zarina Ajans organizesinde gerçekleşen açılışta mankenler Anastasia ve Alina renk kattı.

Sunum Burç Tunçer sorumluluğunda olurken Dj  Behiç’in müzikleri de açılışta yerini aldı.

Ezel Kaynak’ın doğum gününün açılışa denk  gelmesiyle sürpriz pastası da kesilerek iki heyecanı da aynı anda yaşamalarına sebep oldu.

 

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