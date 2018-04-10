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Karakum’a yeni bir lezzet durağı

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Girne’de hizmet veren Cigerim Restauran’ın Karakum Şubesi geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açılış töreni ile halkın hizmetine sunuldu

Karakum’a yeni bir lezzet durağı
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25 yıllık tecrübesi ile Girne’de hizmet veren Cigerim Restaurantın Karakum Şubesi törenle açıldı.

Direktör Behçet Kıral ve ailesi tarafından kesilen kurdelenin ardından, yoğun ilgi gösteren misafirlere Cigerim Restaurant’ın özel tavuk döneri ikram edildi.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Kıral, Girne halkına daha iyi hizmet verebilmek için bu bölgede yatırım yaptığını ve Ciğerim lezzetlerinin sadece Girne ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

Girne Halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen organizasyonda, 300 Kg döner ikram olarak misafirlerin beğenisine sunuldu.

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