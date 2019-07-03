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Kamuran ile Deniz’in en mutlu günü

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The Arkın Colony Otel bünyesinde bulunan The Garden House, görkemli bir düğün törenine ev sahipliği yaptı.

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Kamuran ile Deniz’in en mutlu günü
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Özdağ ailesinin kızları Kamuran ile Deniz ailesinin oğulları Kemal, geçtiğimiz Cumartesi akşamı dünya evine girdi.

Kamuran ile Kemal çiftinin, mutlulukların en büyüğünü yaşadığı gecede coşku ve neşe hiç eksilmedi.

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