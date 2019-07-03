Kamuran ile Deniz’in en mutlu günü

The Arkın Colony Otel bünyesinde bulunan The Garden House, görkemli bir düğün törenine ev sahipliği yaptı.

Özdağ ailesinin kızları Kamuran ile Deniz ailesinin oğulları Kemal, geçtiğimiz Cumartesi akşamı dünya evine girdi.

Kamuran ile Kemal çiftinin, mutlulukların en büyüğünü yaşadığı gecede coşku ve neşe hiç eksilmedi.