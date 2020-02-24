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Kaliteli ve uygun fiyata alışverişin adresi

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Lefkoşa’nın Kızılay bölgesinde bulunan Bodyline Mağazası Türkiye’nin ünlü birçok iç çamaşırı, mayo ve plaj aksesuarı ürünleri üreten markaları tüketiciyle Türkiye fiyatına buluşturuyor

Kaliteli ve uygun fiyata alışverişin adresi

Lefkoşa’nın Kızılay bölgesinde iç çamaşırı, mayo ve plaj aksesuarı gibi birçok çeşit ürünleriyle başta Lefkoşa olmak üzere tüm ada halkına hizmet veren Bodyline Mağazası kaliteli ürün ve uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye’nin ünlü iç çamaşırı, mayo ve aksesuar markaları olan Dagi, Eros, Pierre Cardin, Doremi, Miorre ve Tutku kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırları, çorapları, pijama, spor giyim ürünleri yanında Dagi mayo çeşitleri ve plaj aksesuarlarını ülkemize getirten Bodyline Mağazası Tutku marka kadın, erkek ve çocuk termal ürünlerini de tüketiciye sunmakta.

Bodyline Mağazası direktörü Zarif Çağal “Kıbrıs’ta kaliteyi uygun fiyata bizden alabilirsiniz” diye konuşarak tüketicilere seslenerek Dagi sütyen, külot, atlet, hamile külotları, silikon göğüs ucu bandı, şeffaf askılık ve diğer aksesuarların Türkiye satış fiyatı ile mağazada bulunduğunu ifade etti.

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