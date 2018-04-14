banner107
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
15 0
Şiir Saklayan Çocuk
Şiir Saklayan Çocuk
11 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
26 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
60 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
122 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
16 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
29 0
banner82
banner147

Kalite eğlencenin adresi

banner27

Girne’nin tartışmasız en kaliteli eğlence mekanı Papageno Bar’da tempo hiç düşmüyor

Kalite eğlencenin adresi
banner137

 Girne’nin tartışmasız en kaliteli eğlence mekanı Papageno Bar’da geceler bir başka yaşanıyor.

Hafta içi ve hafta sonu yoğun ilgi gören mekanda coşku ve tempo hiç eksilmiyor.

Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor.

Atay, temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.

Gençlerin ağırlıkta olduğu eğlenceli gecelerde hem muhabbet hem eğlence bir arada yaşanıyor.

Papageno’nun başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla yakından ilgilenerek herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.