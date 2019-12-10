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Kainatın en güzeli Güney Afrika’dan

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Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) yarışmasında tacı Güney Afrika’dan katılan Zozibini Tunzi taktı

Kainatın en güzeli Güney Afrika’dan

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) yarışmasının kazananları belli oldu.

90 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi.

Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

Atalanta'daki Tyler Perry Stüdyoları'nda  gerçekleşen 68. Miss Universe yarışmasında; Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Tayland Paweensuda Drouin, Miss Endonezya Frederika Cull, Miss Fransa Maëva Coucke, Miss İzlanda Birta Abiba, Miss Peru Kelin Rivera, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Porta Riko Madison Anderson, Miss Kolombila Gabriela Tafur Nader and Miss ABD Cheslie Kryst son 10 isim arasına kaldı.

Son 5 finalist ise Miss ABD Cheslie Kryst, Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Peru Kelin Rivera ve Miss Porto Riko Madison Anderson oldu.

Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

Öte yandan Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ve dereceye giremeyen Miss Turkey Universe 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hayatımın en güzel yolculuğu bugün sona erdi. Benimle olan, bu yolculukta beni destekleyen, güzel enerjiler gönderen herkese çok teşekkür ederim" dedi ve yeni kainat güzeli Zozibini Tunzi'yu tebrik etti.

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