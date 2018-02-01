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Kadınlar, projeler için buluştu

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, yılın ilk yemeğini Merit Royal Premium Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirdi

Kadınlar, projeler için buluştu
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, 2018 yılının ilk yemeğini 27 Ocak’ta kalabalık bir katılımla Merit Royal Premium Otel’de gerçekleştirdi. 

Sosyal projelere destek vermeyi önemseyen Merit Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş'ın sponsorluğunda  gerçekleşen yemekte, katılımcılar çok keyifli saatler yaşadılar.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun'un ve Lefkoşa Başkanı Halide Tunceri'nin yaptığı konuşmalarda, uzun yıllardır Kıbrıs Türk kadınlarının ve ailenin ayrılmaz parçası olan çocuklarla  gençlerin  her zaman yanında olan birliğin, bundan sonra da,  aynı şekilde çalışmalarına devam edileceğine vurgu yapıldı. 

Böylesi etkinliklerden  elde edilen imkanlarla, özellikle eğitim desteklerinin sürdürüleceğine dikkat çekilerek, yapılan katkıların her zaman ihtiyaçlı aile ve insanlara verildiği ifade edildi. Bu yemeğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese  teşekkür edilerek, bundan sonra da Kıbrıs Türk kadının en iyi şekilde toplumda yerini alması için çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

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