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Jennıfer Lawrence nişanlandı

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Jennıfer Lawrence nişanlandı
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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandığı haberlerini doğruladı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandı.

28 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir süre önce ortaya çıkan nişanlanma haberini çıktığı televizyon kanalında doğruladı.

‘Nişanlandı’ söylentileri, Lawrence’ın New York’ta Maroney ile çıktığı akşam yemeğinde parmağında görülen iri taşlı yüzükten sonra başladı.

Akşam yemeğini görenlerin Page Six’e aktardığına göre, ikili, bir kutlama havasındaydı. Lawrence’ın parmağındaki yüzük fark edilebilir derecede büyüktü.

Lawrence ve Maroney’in 2018 Haziran ayından bu yana birlikte oldukları biliniyor

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