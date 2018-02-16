Hodri Meyhane’de aşklar tazelendi

Sevgililer Günü, Hodri Meyhane’de bir başka yaşandı. Mekanı dolduran konuklar keyifli saatler geçirdi; kadehler sevgi dolu güzel günlere kalktı

14 Şubat Sevgililer Günü, ülkemizde çeşitli organizasyonlarla kutlandı. Bu özel günü kimi çiftler baş başa kimileri de dostlarıyla bir arada kutlamayı tercih etti.

Lefkoşa’nın gözde mekanı Hodri Meyhane de bu özel günde yoğun ilgi gören mekanlar arasındaydı.

Lezzetli meze ve yemekleri, kaliteli hizmeti, sıcak atmosferi ve güler yüzlü ekibiyle akşamcıların vazgeçilmezi olan Hodri Meyhane, önceki gece yine renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Sevgililer Günü için mekanı dolduran konuklar, Hodri Meyhane’de keyifli saatler geçirdi; kadehler sevgi dolu güzel günlere kalktı.

Mini mangal hizmetiyle de fark yaratmaya başlayan Hodri Meyhane’nin zengin yiyecek içecek menüsüne ve özenli hizmet anlayışına tam not veren konuklar, geç saatlere kadar muhabbet ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

İçkilerin keyifle yudumlandığı, sohbetlerin edildiği mekanda aşklar tazelenirken, herkes müziğe ve romantizme doyup sevgililer gününün tadını çıkardı.