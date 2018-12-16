“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”

‘İyi Oyun’ ardından ‘Aşk Bu Mu?’ filmleriyle beyazperde de boy gösteren Afra Saraçoğlu, "Türkiye’deki herkesin adımı biliyor olması benim için başarı demek değil. Başarı, şimdilerde yaptığım küçük yardımların daha büyük hale gelmesi" diye konuştu

“Senaryoyu okurken çok ağladığım, boğazımı düğümleyen sahneler vardı. Oynamak için sabırsızlanmıştım. Psikolojik olarak zordu ama çok istemiştim” diyerek yeni filmini anlatan Afra Saraçoğlu Milliyet'e konuştu. Bilinmeyenlerini anlatan Saraçoğlu, Kubilay Aka’yla başrolleri paylaştığı filmde canlandırdığı karakterlerin güçlü olmasını sevdiğini söylüyor.

Yeni filminiz “Aşk Bu Mu?” ile karşımızdasınız. Neler barındırıyor hikaye? Canlandırdığınız Gülüm’ün sizi etkileyen taraflarını anlatır mısınız?

- Filmimiz aslında birçok duyguyu aynı anda barındırıyor. O yüzden izleyiciler hem üzülecek, hem sevinecek. İniş çıkışlar yaşatacak. Gülüm, ayakları yere sağlam basan bir kız. Derslerinden kendine yeterince vakit ayıramamış. Yani kendini besleyecek şeyleri çok fazla yapamamış ama yaşamayı çok seviyor; hayat enerjisi çok yüksek. Bu benim için çok mühim. Bir karakteri canlandırıyorsam güçlü olması çok önemli ve güzel. Çünkü güçlü kadınları canlandırmayı gerçekten seviyorum. Böyle karakterleri hayatımızda çok fazla görmüyoruz. O yüzden teklif geldiğinde bu fırsatı değerlendirmek istedim. Güçlü, pozitif ve iyi yürekli insanlara ihtiyacımız var.

Yakın zaman önce vizyona giren “İyi Oyun” filminizle bu projenin çekimleri aynı zamana denk geldi. Bir setten çıkıp diğerine gittiniz...

- Evet, bir gün ona bir gün diğerine gittim. Ama benim için canlandırdığım karakter sahnededir. Sonrasında ben o değilim, bunu çok iyi ayırt edebiliyorum. Bunu ayırt edemezsek, psikolojimiz bozulur. Bunu da hocalarımdan öğrendim. Kestik denildiğinde devam etmem, ben de keserim. Benim adıma sadece fiziksel olarak zorlanma oldu. Haliyle yoğun bir tempo oldu. İki katı mesai yapmış oldum.