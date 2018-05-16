Hazar Ergüçlü Cannes'de kırmızı halıda yürüyecek

Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı”, filminin Cannes Film Festivali’nin ana yarışma programına sonradan eklenmesiyle ekibi hazırlık telaşı sardı. Hürriyet'in haberine göre; Oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, cuma günü yapılacak galaya katılacak.
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Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Hazar Ergüçlü de Cannes'da ana yarışma programına eklenen Ahlat Ağacı'nın galasında dünya starlarıyla birlikte kırmızı halıda yürüyecek.
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Ekibin büyük kısmı Cannes’da bulunsa da Hazar Ergüçlü, kıyafet seçimi ve provalar nedeniyle halen İstanbul’da hazırlıklara devam ediyor.
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26 yaşındaki oyuncunun hazırlıkları tamamlayıp bir an önce ekibe katılmayı planladığı bildirildi.
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Yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesini konu alan filmin ilk gösterimi 18 Mayıs’ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye ödülü ise 19 Mayıs’ta sahibini bulacak.
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