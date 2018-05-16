Hazar Ergüçlü Cannes'de kırmızı halıda yürüyecek

Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Hazar Ergüçlü de Cannes'da ana yarışma programına eklenen Ahlat Ağacı'nın galasında dünya starlarıyla birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

Ekibin büyük kısmı Cannes’da bulunsa da Hazar Ergüçlü, kıyafet seçimi ve provalar nedeniyle halen İstanbul’da hazırlıklara devam ediyor.