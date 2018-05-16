banner107
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
21 0
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
13 0
68 0
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
165 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
49 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
123 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
784 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
52 0
banner82
banner147

Hazar Ergüçlü Cannes'de kırmızı halıda yürüyecek

banner27

Hazar Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin galası için Cannes’a gidiyor

Hazar Ergüçlü Cannes'de kırmızı halıda yürüyecek
banner137

Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı”, filminin Cannes Film Festivali’nin ana yarışma programına sonradan eklenmesiyle ekibi hazırlık telaşı sardı. Hürriyet'in haberine göre; Oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, cuma günü yapılacak galaya katılacak.

    • Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Hazar Ergüçlü de Cannes'da ana yarışma programına eklenen Ahlat Ağacı'nın galasında dünya starlarıyla birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

    • Ekibin büyük kısmı Cannes’da bulunsa da Hazar Ergüçlü, kıyafet seçimi ve provalar nedeniyle halen İstanbul’da hazırlıklara devam ediyor.

    • 26 yaşındaki oyuncunun hazırlıkları tamamlayıp bir an önce ekibe katılmayı planladığı bildirildi.

    • Yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesini konu alan filmin ilk gösterimi 18 Mayıs’ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye ödülü ise 19 Mayıs’ta sahibini bulacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.