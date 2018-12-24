banner237
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
14 0
İkizlerin doğum günü mutluluğu
İkizlerin doğum günü mutluluğu
15 0
Cihangir'in şakası yok
Cihangir'in şakası yok
92 0
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
92 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
198 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
96 0
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
30 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
37 0
banner82

Hazar Ergüçlü, BBC dizisinde rol alacak

banner27

banner210
Hazar Ergüçlü, BBC dizisinde rol alacak
banner215

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerine devam ediyor. Ergüçlü, BBC dizisi The Mallorca Files'ta rol alacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız'daki rollerininin ardından adını dünyaya duyuran Hazar Ergüçlü'ye yeni teklifler geliyor.

Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la birlikte kamera karşısına geçen Ergüçlü, iki hafta önce İngiltere'ye gitti.

Ergüçlü burada İngiltere'nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı.

Ergüçlü, bu anlaşmanın ardından BBC dizisi The Mallorca Files'ta konuk oyuncu oldu.

Ergüçlü'nün rol aldığı bölümler ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; oyuncuya bir teklif de HBO'dan geldi. Ancak Ergüçlü, HBO'nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul etmedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.