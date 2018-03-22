Hasan Özer’le doyumsuz eğlence

Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından Araf Cafe&Bar, Hasan Özer'in performansıyla buluştu; konuklar tadına doyulmaz bir eğlence yaşadı

Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Araf Cafe&Bar geçtiğimiz Cumartesi akşamı ülkemizin başarılı müzisyeni Hasan Özer'in performansıyla coştu.

Harika atmosferi ve sıcacık ortamıyla pozitif enerji kaynağı olan Araf Cafe&Bar, başarısını her geçen güm büyüten müzisyen Hasan Özer'i konuk ettiği gecede misafirlerinin unutulmaz saatler yaşamasını sağladı.

Hasan Özer ve Besim Alpözgen'in sahnedeki esprileri, sıcak tavırları ve konuklarıyla güzel diyalogları ortamı ısıtıp eğlencenin doruklara ulaşmasına neden olurken eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.