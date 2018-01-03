Haluk Levent’ten bir ilk

Haluk Levent yeni yıl akşamı Grand Pasha Hotel’de sahne alarak ilk kez bir gazino programına çıktı. Levent söylediği bir birinden hareketli parçalarıyla konukları coşturdu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent yeni yıl akşamı Girne’de bulunan Grand Pasha Hotel’de hayranlarının karşısına özel orkestrasıyla çıktı.



Yaklaşık iki yıldır Kıbrıs’ta konser vermeyen sanatçının gecedeki sürprizi ise kardeşi Berkant Acil’in sahneye çıkıp kendisine gitarda eşlik etmesi oldu.

Gece yurt dışından gelen Revü şovların gösterisiyle başlarken, bu şovlar gelen konukların beğenisini kazandı.

“İLK KEZ GAZİNO PROGRAMI YAPIYORUM”

Saat 23.00’te sahneye “Yollarda Bulurum Seni” şarkısıyla gelen Haluk Levent, gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.



Levent, “Kıbrıs’ta ilk kez bir gazino programında sahne alıyorum. Artık Türk Rock müziği Anadolu Rock müziği ve Jazz müzik olarak söylenebilir” diyerek performansını sergiledi.

Saat 00.00’da ise yeni yılın ilk saatlerine “İzmir Marşı” ile girerken, salonda bulunan yaklaşık 700 kişi hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

Haluk Levent’i izleyenler arasında ise ünlü televizyoncu Mesut Yar ve ülkemizin birçok tanınmış siması vardı.