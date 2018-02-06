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Hakan Altun’la müzik ziyafeti

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Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Hakan Altun, hayranlarını yine mest etmeyi başardı

Hakan Altun’la müzik ziyafeti
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Girne’deki Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Hakan Altun, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. 14 Şubat Sevgililer Günü için mesaj da veren Altun, “Halen yalnızım, halen umudum var” dedi.

Konser salonunu dolduran hayranlarına sevilen şarkıları ile adeta müzik ziyafeti veren Hakan Altun, hareketli parçaları ile coşturduğu konuklarını, duygusal parçalarıyla da duygusal bir yolculuğa çıkarttı. “Muhteşem bir kalabalık var. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” diyerek konuklarını selamlayan Hakan Altun’un elindeki takıları dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve sahne aldığı zamanlar hep heyecanlı olduğunu söyleyen Hakan Altun, eline aldığı tefi çalarak tüm konuklarını dansa kaldırdı.

Programı sonrasında kendisini izleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Altun, “Sevgililer Günü”yle ilgili gelen sorulara, “14 Şubat Sevgililer Günü’yse, şubat ayı benim için sevgililer ayıdır. Önemli bir aydır, her an her şey olabilir bu ayda. Beni soracak olursanız, ben halen yalnızım, halen umudum var. Her an her şey olabilir. Aşkın nerede geleceği belli olmaz” dedi.

Ellerindeki takılara da açıklık getiren Hakan Altun, “Bir tanesi rahmetli babamın yüzüğü, o takardı. Diğerleri de benim uğur yüzüklerim. Buradan rahmetli Barış Manço’yu da anmış olalım” dedi.

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