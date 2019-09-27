Hakan Altun “Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi”nde

Her yıl büyük ilgi uyandıran Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda bir kez daha unutulmaz anlarla dolu keyif ve eğlence sunmak için geri sayıma başladı. Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de 9 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, Altın Kadeh Orkestrası’nın performansı ile başlayacak, ardından da tarzı ve eşsiz yorumuyla Hakan Altun’un muhteşem konseri ile devam edecek.

Hakan Altun bu yıl da Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’nde altın anlar yaşatacak

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulduğu, meze, müzik ve muhabbet ile altın anların tek adresi ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek. Buğulu sesi ve kendine has yorumu ile tüm müzik severlerin beğenisini kazanan Hakan Altun, geceye özel yapılan anketlerde en çok talep edilen sanatçı olarak bir kez daha Altın Kadeh sahnesinde dillerden düşmeyen unutulmaz şarkılarını konuklar için seslendirecek. Gecedeki müzik ziyafetine ve Kömür Steak & Ocakbaşı’nın hazırlayacağı zengin fix menüsüne ise göz alıcı altın rengi ve doyumsuz tadı ile Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik edecek.

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğundaki Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’nin kapı açılışı saat 19.30’da yapılacak. Geceye katılacak olan rakıseverler, Tekirdağ Rakısı Altın Seri şişelerine ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ hatırası olarak hattat ustası tarafından isim yazdırabilecek.