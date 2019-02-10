banner255
Tarkan'a özel ses sistemli minibüs
Tarkan'a özel ses sistemli minibüs
4 0
YDÜ’den turizm sektörüne yeni kan
YDÜ’den turizm sektörüne yeni kan
3 0
 
Kaçmaya çalışırken polislerin arasına düştü
Kaçmaya çalışırken polislerin arasına düştü
3 0
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
48 0
Tartışma yaratan tüzük
Tartışma yaratan tüzük
17 0
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
32 0
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
21 0
banner82

Hadise'yi çıldırtan mesaj

banner27

Sosyal medyada yaşı küçük bir kullanıcı, Hadise'ye "Senden nefret ediyorum, yeter ya artık Murat ve Aslı'nın arasına girme" şeklinde mesaj attı. Ünlü şarkıcı, hakaret dolu mesaja Instagram sayfasından yanıt verdi

Hadise'yi çıldırtan mesaj
banner215

Hadise, bir takipçisinden gelen "Senden nefret ediyorum, yeter. Artık Murat ve Aslı'nın arasına girme" şeklindeki mesajı sosyal medyada ifşa etti.

"SAYGI VE EDEP!"
Aslı Enver ve Murat Boz'un çok sevdiğini vurgulayan şarkıcı, "İsmini sakladım küçük kız. Eminim annen, baban, ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum! Murat benim canım arkadaşım. Aslım'ı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter! Saygı ve edep! Lütfen rica ediyoruz! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca. Ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık mesajlarınızı okuyor, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!" ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.