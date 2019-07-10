Hadise Girne'de konser verdi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Hadise, Belediye tarafından düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında konser verdi.
Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Temmuz’da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam edecek.
Türkiye’den ses sanatçısı Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Hadise, Belediye tarafından düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında konser verdi.
Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Temmuz’da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam edecek.