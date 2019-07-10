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Hadise Girne'de konser verdi

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Türkiye’den ses sanatçısı Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

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Hadise Girne'de konser verdi
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Hadise,  Belediye tarafından düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında konser verdi. 

Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Temmuz’da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam edecek. 

 

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