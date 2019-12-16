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Güzelyurt’ta ‘Volkan’ patladı

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Güzelyurt’taki Unlimited Cafe&Bar’da sahne alan Örge Volkan adeta Güzelyurt bölgesini salladı

Güzelyurt’ta ‘Volkan’ patladı

Niyazi Ergülen

Güzelyurt’un yeni eğlence mekanlarından Unlimited Cafe& Bar da canlı müziklerle eğlence artarak devam ediyor.

Haftanın Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları farklı sanatçıların sahne aldığı mekanda Güzelyurtlu gençler ve eğlenmeyi sevenler eğlenirken yorgunluklarını da atıyorlar.

Geçtiğimiz Cuma akşamı sahne alan ülkemizin yetiştirdiği sevilen sanatçı Örge Volkan seslendirdiği kendisine has şarkılar ile dinleyicilere nefis bir gece yaşattı. Örge Volkan, ‘Güzelyurt’ta adeta volkan patladı’ esprileri yaptı.

Üç saat sahnede kalan Volkan, kendi parçaları yanında Ahmet Kaya şarkıları ile gençlerden alkış aldı. Gecenin sonunda Mağusa Limanı şarkısının ardından genç ve öğrencilere Atatürk ismi geçen ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Acar’ marşını söyleyerek gençlerle muhteşem bir final yaptı.

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