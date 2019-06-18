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Güzelyurt’ta tombala eğlenceleri hız kesmiyor

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Binatlı Spor Kulübü’nün düzenlediği tombala gecesinde sevilen sanatçı Kader Ateş geceyi ateşledi

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Güzelyurt’ta tombala eğlenceleri hız kesmiyor
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Niyazi Ergülen

Yaz aylarıyla birlikte Güzelyurt’ta haftanın üç gecesinde sosyal etkinlikler devam ediyor. Pazartesi akşamları Festival alanında Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nün ilk kez düzenlediği tombala gecesi sonrası Salı akşamı ise Binatlı Spor Kulübü her yıl olduğu gibi Binatlı lokalinde tombala gecesi düzenledi.

İki bin kişiye yakın kalabalığın katıldığı gecede konuklar sanatçı Kader Ateş’in şovlarını ve şarkılarını dinlerken diğer yandan tombala oynayarak şans aradılar.

Geceyi yine ateşleyen Kader Ateş bu kez otomobil üzerinde yaptığı Bulilerim esprileriyle ve söylediği şarkılarla halkı coşturdu.

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