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Güzelyurt’ta muhteşem final

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Güzelyurt Portakal Festivali’nin final gecesinde sahne alan Türkiye’nin en iyi rock gruplarından Athena, müthiş enerjisiyle hayranlarına coşku dolu bir konser yaşattı

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Güzelyurt’ta muhteşem final
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42. Güzelyurt Portakal Festivali önceki akşam Athena konseriyle sona erdi.

Amfi Açık Konser alanında gerçekleşen konser alanına binlerce Athena hayranı akın etti.

Yaklaşık Athena yaklaşık iki saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranlarının da cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etmesini istedi.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran Athena hayranları gece boyunca sanatçıya eşlik etti. Gecede Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, sanatçıya ve festival sponsorlarına plaket takdim etti.

 

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