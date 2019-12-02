Güzelyurt’ta eğlencenin adı Unlimited Cafe& Bar

Güzelyurt’ta yeni hizmete girmesine karşın haftanın üç gecesi birbirinden değerli sanatçıların canlı performansları ile konukları eğlendirerek ilgi odağı olan Unlimited Cafe&Bar’da eğlence hız kesmiyor

Niyazi Ergülen

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde yeni açılan ve gençlerin uğrak yeri olan Unlimited Cafe& Bar dolu dizgin devam ediyor.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri bir birinden farklı sanatçıların sahne aldığı mekanda gençler ve öğrenciler stres atıp eğleniyorlar.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Dr. Ali Pili’nin de ziyaret ettiği mekanda ülkemizin sevilen grubu Major sahne alarak söyledikleri bir birinden güzel şarkılar ve nefis müzikleri ile geceye katılanları eğlendirdiler.

Grubun seslendirdiği Mağusa Limanı türküsü konuklardan alkış alırken, Cuma gecesi ise sahne alan Pınar& Hasan gecede söyledikleri slow şarkılar ile konuklara duygusal bir eğlence yaşattılar.