Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi

Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinde sonbahar aylarıyla birlikte eğlence severlerin hizmetine açılan Unlimited Bar’da hafta içi Çarşamba ve Cuma hafta sonu ise Cumartesi geceleri canlı müzikle eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi mekanda sahne alan ülkemizin değerli gruplarından Grup Fosil, seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla eğlence severlere keyifli saatler yaşattılar.
Özellikle eski parçaları farklı tarzda yorumlarıyla mekanda eğlenenlerin beğenisini toplayan Grup Fosil bol bol alkış aldı.