banner255
banner69
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
9 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
23 0
 
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
33 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
19 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
16 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
223 0
YDÜ rakipsiz
YDÜ rakipsiz
52 0
banner374

Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi

banner27

Grup Fosil, seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla eğlence severlere keyifli saatler yaşattı

Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinde sonbahar aylarıyla birlikte eğlence severlerin hizmetine açılan Unlimited Bar’da hafta içi Çarşamba ve Cuma hafta sonu ise Cumartesi geceleri canlı müzikle eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi mekanda sahne alan ülkemizin değerli gruplarından Grup Fosil, seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla eğlence severlere keyifli saatler yaşattılar.

Özellikle eski parçaları farklı tarzda yorumlarıyla mekanda eğlenenlerin beğenisini toplayan Grup Fosil bol bol alkış aldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.