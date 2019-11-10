Güzelyurt eğlencesine yeni soluk

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde yeni açılan UnlimtedCafe&Bar, haftanın üç gecesi canlı müzikle özellikle gençler ve öğrencilerle bölge halkına keyifli saatler yaşatmak hedefinde

Niyazi Ergülen

Güzelyurt’ta özellikle gençler ve öğrencilerin eğlenmek için gittikleri mekanlar arasına UnlimtedCafe&Bar içimli eğlence yeri girdi.

Güzelyurt’ta EcevitCaddesi üzerinde yeni açılan UnlimtedCafe&Bar ilk gecesi olmasına rağmen gençler ve öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Ali ve Gökberk’in sahne aldığı barda söylediği şarkı ve müzikleri ile gençler coştu. Nostalji ve Ahmet Kaya şarkıları ile başlayan gece İzmir Marşıyla sona erdi.UnlimtedCafe&Bar’ınbüyüleyen atmosferinde eğlenen gençler adeta coştu coşturdu.

Mekan sahibi Adnan Talihsiz, Ecevit Caddesi üzerinde bulunan ve alt katının oyun salonu, üst katının ise Cafe&bar olarak düzenlenen mekanda haftanın üç günü canlı müzikle eğlence olacağını söyledi.

Güzelyurt’ta bir boşluğu doldurduklarını belirten Talihsiz, gençlerinve öğrencilerin Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri eğlenmeleri için mekanı açtıklarını sözlerine ekledi.