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Güzellik Yarışması’na geri sayım başladı

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32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması, 2 Ağustos gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel’de gerçekleştirilecek

Güzellik Yarışması’na geri sayım başladı
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32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması, 2 Ağustos 2018 perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel’de gerçekleştirilecek.

Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olarak 21 yıldır aralıksız olarak devam eden bu iki yarışma yine Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde yapılacak.

Yarışmayla ilgili bilgi vermek için dün Savoy Hotel’de basın toplantısı düzenlendi.

Güzellik Yarışmaları Kurucu Başkanı Bülent Günkut, “Anlamlı ve Amaçlı Güzellik” misyonuyla gerçekleşecek olan 32. gurur ve onur yarışmamızda toplumsal bilinci artırmak adına özel koreografi şovları ile final gecesinde dünyaya farkındalıklar adına sesimizi duyuracağız” dedi.

İki yarışmaya da 18-24 yaş arası (1994 - 2000 doğumlu) KKTC kimlik kartı sahibi gençler katılabilecek.

Başvurular Günkut Ajans websitesi www.gunkutajans.com yapılabilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılacak davetiye satışları gelirinin tümü KHYD kalacak.

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