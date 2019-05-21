Güzellik yarışmasına geri sayım başladı

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, 31 Temmuz’da The Arkın Colony Otel’de gerçekleştirilecek

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” ilkesi ile 1984 yılından günümüze devam eden KKTC’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs ve 1995 yılından günümüze Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde bu yıl 22’nci kez gerçekleşecek ülkemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, 31 Temmuz’da The Arkın Colony Otel’de gerçekleştirilecek.

Yarışmaları finalleri için başvurular başlarken, konuyla ilgili dün The Arkın Colony Otel’de basın toplantısı yapıldı.

Yarışmalar için son başvuru tarihi 13 Temmuz 2019, Cumartesi olarak belirlendi. Aynı gün gerçekleşecek ön elemelerle her iki yarışmanın da 2019 finalistleri belirlenecek.

Yarışmalara aday olabilmek için değişmez kurallar olarak; 18- 24 yaş ( 2001- 1995 doğumlu) , KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençle başvurabilecektir. Bay Kuzey Kıbrıs adaylarında ise en az 1.80 m boy aranacak.

Dünya Güzellik Yarışması “Miss World” un 2014 yılında başlattığı ve farkındalıklar adına birçok ülke finalinde uygulanan kural doğrultusunda, ülke finalimizde Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçe adaylarının sahnede mayolu geçiş koreografisi yapılmayacak.

Organizasyonu düzenleyen Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut,

“Amaçlı güzellikler, anlamlı desteklerle yücelir” sözümden yola çıkarak, en büyük teşekkürleri, yarışmaya dördüncü kez ev sahipliği yapacak The Arkın Colony Hotel'e ve otel direktörü Erbil Arkın’a teşekkür etti.

The Arkın Colony Hotel –“The Garden” 'da muhteşem bir koreografi ve ses ışık tasarımları ile çok özel bir finalde 31 Temmuz 2019 Çarşamba gecesi canlı yayınla dünyaya da aktarılacak finalde hem Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli hem de Bay Kuzey Kıbrıs 2019 dereceleri taçlanacak.

